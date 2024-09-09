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На Волині двоє чоловіків оформляли ухилянтів, як водіїв, для перетину кордону — що вирішив суд

9 вересня 2024 23:53
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
На Волині викрили чергову схему для ухилянтів - оформляли, як водіїв
Перевірка на кордоні. Ілюстративне фото: МВС
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У Волинській області двоє підприємців організували незаконний виїзд за кордон чоловіків призовного віку. За це ухилянти платили по 4 000 доларів кожен.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, у квітні 2023 року двоє спільників налагодили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Вони вносили дані військовозобовʼязаних у систему "Шлях", як водіїв міжнародних вантажних перевезень.

Таким чином до кінця 2023 року було організовано незаконний виїзд трьох чоловіків через пункт пропуску "Дякове" на Закарпатті. За таку "допомогу" ухилянти мали сплатити по 4 000 доларів. До моменту викриття правоохоронцями організатори встигли отримати 3 400 доларів авансу.

Рішення суду

Під час суду чоловіки визнали свою провину та розкаялись. Обом призначили штраф у розмірі 170 тисяч гривень з позбавленням права займатися діяльністю, повʼязаною із вантажними перевезеннями, протягом двох років.

Крім того, у чоловіків конфіскують усе майно, що є у приватній власності. 

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