На Волыни мужчина избегал военного учета - ему назначили штраф

Молоток судьи. Фото: Pexels

На Волыни житель одного из сел Луцкого района уклонялся от военного учета. Суд штрафовал военнообязанного мужчину на 5 100 гривен.

Информация об этом деле хранится в Едином государственном реестре судебных дел.

Читайте также:

Обстоятельства дела

Суду стало известно, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили мужчине о необходимости встать на военный учет и прибыть в ТЦК 30 апреля этого года. Однако в определенный день мужчина не явился.

Уважительных причин для неявки у Волыни не было, он уклонился от военного учета. Мужчина занимается предпринимательской деятельностью. В мае вместе со своим адвокатом житель Луцкого района подал в суд заявление о признании вины в совершении уголовного проступка.

Решение суда

Судя по всем обстоятельствам дело и признанию обвиняемым своей вины, суд присудил ему штраф в размере 5 100 гривен.

Приговор может быть обжалован в Волынский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, суд обязал Фастовский городской совет оформить право собственности на списанное противорадиационное укрытие.

Также мы писали, что о подозрении в государственной измене сообщили киевлянину. Муж сообщал российским оккупантам местоположение украинских военных.