На Волині чоловік уникав військового обліку — йому призначили штраф

Молоток судді. Фото: Pexels

На Волині мешканець одного з сіл Луцького району в ухилявся від військового обліку. Суд штрафував військовозобов'язаного чоловіка на 5 100 гривень.

Інформація про цю справу зберігається у Єдиному державному реєстрі судових справ.

Читайте також:

Обставини справи

Суду стало відомо, що співробітники територіального центру комплектування і соціальної підтримки повідомили чоловіка про необхідність стати на військовий облік і прибути до ТЦК 30 квітня цього року. Однак у визначений день чоловік не з'явився.

Поважних причин для неявки у волинянина не було, він ухилився від військового обліку. Чоловік займається підприємницькою діяльністю. У травні разом зі своїм адвокатом житель Луцького району подав до суду заяву про визнання вини у вчиненні кримінального проступку.

Рішення суду

Зважаючи на усі обставини справа та на визнання обвинувачуваним своєї провини, суд присудив йому штраф у розмірі 5 100 гривень.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення.

Нагадаємо, суд зобов'язав Фастівську міську раду оформити право власності на списане протирадіаційне укриття.

Також ми писали, що про підозру у державній зраді повідомили киянину. Чоловік повідомляв російським окупантам місця розташування українських військових.