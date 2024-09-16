В Ковеле на Волыни мужчина сбывал противотанковое оружие и боеприпасы

Ракета Javelin. Иллюстративное фото: Militarnyi

В Волынской области судили мужчину за торговлю противотанковым оружием. Также у него дома нашли сотню патронов к автомату Калашникова.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В октябре-ноябре 2023 года 29-летний житель Ковеля продал незаконно приобретенные им две реактивные противотанковые гранаты и одноразовый ручной противотанковый гранатомет за 3 000 долларов.

Во время обыска правоохранителями его жилье было обнаружено и изъято еще сотню патронов к автомату Калашникова.

Решение суда

Во время суда житель Волыни признал свою вину. Его признали виновным в незаконном обращении с боеприпасами и взрывными устройствами и назначили три года лишения свободы.