У Ковелі на Волині чоловік збував протитанкову зброю та боєприпаси

Ракета Javelin. Ілюстративне фото: Militarnyi

У Волинській області судили чоловіка за торгівлю протитанковою зброєю. Також у нього вдома знайшли сотню патронів до автомата Калашникова.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Протягом жовтня-листопада 2023 року 29-річний мешканець Ковеля продав незаконно придбані ним дві реактивні протитанкові гранати та одноразовий ручний протитанковий гранатомет за 3 000 доларів.

Під час обшуку правоохоронцями його помешкання було виявлено та вилучено ще сотню патронів до автомата Калашникова.

Рішення суду

Під час суду мешканець Волині визнав свою провину. Його визнали винним у незаконному поводженні з боєприпасами та вибуховими пристроями та призначили три роки позбавлення волі.