Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Винницкой области осудили мужчину, которого не взяли на службу пять воинских частей arrow

В Винницкой области осудили мужчину, которого не взяли на службу пять воинских частей

12 июля 2024 13:33
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Не взяли на службу пять воинских частей — в Винницкой области осудили мужчину
Военная часть. Иллюстративное фото: Днепропетровская ОВА
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Винницкой области приговорили к двум годам испытательного срока за уклонение от исполнения воинского долга. Известно, что его не приняли на службу пять воинских частей.

Об этом сообщило издание ТСН.ua со ссылкой на приговор Чечельницкого районного суда Винницкой области.

Читайте также:

Не взяли на службу пять воинских частей

Муж получил повестку, за которой должен был явиться в ТЦК 1 марта 2023 года. Однако более года он уклонялся от призыва.

"Отказался получать повестку и не прибыл в ТЦК, однако отметил, что отказался получать повестку и куда-то ехать из-за того, что ему уже раз 5 вручали боевые повестки и возили в различные воинские части, однако ни в одной части его не приняли, поскольку не подходил, так как имеет больную руку", — сообщили в суде.

Мужчина объяснил, что использовал деньги матери на поездки в части, поскольку собственных финансов не имел. Когда его направили на повторную медкомиссию, он не смог ее пройти из-за отсутствия средств на поездку в Винницу.

Работники ТЦК отметили, что воинские части действительно отказывались принимать мужчину на службу из-за его состояния алкогольного опьянения и здоровья. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам условного срока.

Напомним, что в Тернопольской области мужчина уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений. В суде заявили, что призыв на службу не обязательно означает, что мобилизованный обязан использовать оружие.

Также во Львове студент второго курса Государственного университета интеллектуальных технологий и связи отказался взять боевую повестку и не явился в ТЦК, хотя права на отсрочку у него не было. Его жестко наказал суд.

суд Украина мобилизация повестки ВВК ТЦК и СП военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля