Не взяли на службу пять воинских частей — в Винницкой области осудили мужчину

Военная часть. Иллюстративное фото: Днепропетровская ОВА

В Винницкой области приговорили к двум годам испытательного срока за уклонение от исполнения воинского долга. Известно, что его не приняли на службу пять воинских частей.

Об этом сообщило издание ТСН.ua со ссылкой на приговор Чечельницкого районного суда Винницкой области.

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Не взяли на службу пять воинских частей

Муж получил повестку, за которой должен был явиться в ТЦК 1 марта 2023 года. Однако более года он уклонялся от призыва.

"Отказался получать повестку и не прибыл в ТЦК, однако отметил, что отказался получать повестку и куда-то ехать из-за того, что ему уже раз 5 вручали боевые повестки и возили в различные воинские части, однако ни в одной части его не приняли, поскольку не подходил, так как имеет больную руку", — сообщили в суде.

Мужчина объяснил, что использовал деньги матери на поездки в части, поскольку собственных финансов не имел. Когда его направили на повторную медкомиссию, он не смог ее пройти из-за отсутствия средств на поездку в Винницу.

Работники ТЦК отметили, что воинские части действительно отказывались принимать мужчину на службу из-за его состояния алкогольного опьянения и здоровья. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам условного срока.

Напомним, что в Тернопольской области мужчина уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений. В суде заявили, что призыв на службу не обязательно означает, что мобилизованный обязан использовать оружие.

Также во Львове студент второго курса Государственного университета интеллектуальных технологий и связи отказался взять боевую повестку и не явился в ТЦК, хотя права на отсрочку у него не было. Его жестко наказал суд.