Не взяли на службу п'ять військових частин — на Вінниччині засудили чоловіка

Військова частина. Ілюстративне фото: Дніпропетровська ОВА

У Вінницькій області засудили до двох років іспитового терміну за ухилення від виконання військового обов'язку. Відомо, що його не взяли на службу п'ять військових частин.

Про це повідомило видання ТСН.ua з посиланням на вирок Чечельницького районного суду Вінницької області.

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Не взяли на службу п'ять військових частин

Чоловік отримав повістку, за якою повинен був з'явитися в ТЦК 1 березня 2023 року. Проте протягом понад року він ухилявся від призову.

"Відмовився отримувати повістку та не прибув до ТЦК, проте зазначив, що відмовився отримувати повістку та кудись їхати через те, що йому уже разів 5 вручали бойові повістки та возили до різних військових частин, проте у жодній частині його не прийняли, оскільки не підходив, так як має хвору руку", — повідомили в суді.

Чоловік пояснив, що використовував гроші матері на поїздки в частини, оскільки власних фінансів не мав. Коли його направили на повторну медкомісію, він не зміг її пройти через відсутність коштів на поїздку до Вінниці.

Працівники ТЦК відзначили, що військові частини справді відмовлялись приймати чоловіка на службу через його стан алкогольного сп'яніння та здоров'я. Суд визнав чоловіка винним і засудив його до 2 років умовного терміну.

Нагадаємо, що в Тернопільській області чоловік ухилився від мобілізації через релігійні переконання. У суді заявили, що призов на службу не обов'язково означає, що мобілізований зобов'язаний використати зброю.

Також в Львові студент другого курсу Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку відмовився взяти бойову повістку та не з'явився до ТЦК, хоча права на відстрочку він не мав. Його жорстко покарав суд.