Жителя Винниччины судили из-за неявки в ТЦК после двух повесток - детали

Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: facebook.com/zt.otck

В Винницкой области судили мужчину, который после получения двух повесток отказался от мобилизации. Свое решение он объяснил тем, что "бедный и не за что воевать".

Об этом пишет ТСН со ссылкой на приговор Барского райсуда Винницкой области.

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Отказался от мобилизации после двух повесток

Так, житель одного из сел Винницкой области прошел ВВК, где он был признан годным к мобилизации. В апреле и мае этого года он получил две повестки, но не явился в ТЦК для отправки в воинскую часть.

Во время суда военнообязанный частично признал свою вину и отметил, что согласился пройти медкомиссию из-за постоянных визитов работников ТЦК. Также он рассказал, что когда-то сломал ногу, из-за чего "не мог служить".

А после вручения двух повесток уклонился от мобилизации, потому что "бедный, нет ни жены, ни детей, поэтому не за что воевать". Суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.