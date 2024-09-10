Жителя Винниччины судили из-за неявки в ТЦК после двух повесток - детали

На Виннитчине мужчина не явился в ТЦК после двух повесток — как его наказали
В Винницкой области судили мужчину, который после получения двух повесток отказался от мобилизации. Свое решение он объяснил тем, что "бедный и не за что воевать".
Об этом пишет ТСН со ссылкой на приговор Барского райсуда Винницкой области.
Отказался от мобилизации после двух повесток
Так, житель одного из сел Винницкой области прошел ВВК, где он был признан годным к мобилизации. В апреле и мае этого года он получил две повестки, но не явился в ТЦК для отправки в воинскую часть.
Во время суда военнообязанный частично признал свою вину и отметил, что согласился пройти медкомиссию из-за постоянных визитов работников ТЦК. Также он рассказал, что когда-то сломал ногу, из-за чего "не мог служить".
А после вручения двух повесток уклонился от мобилизации, потому что "бедный, нет ни жены, ни детей, поэтому не за что воевать". Суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.
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