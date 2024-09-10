Мешканця Вінниччини судили через неявку до ТЦК після двох повісток - деталі

Чоловіки в ТЦК. Ілюстративне фото: facebook.com/zt.otck

У Вінницькій області судили чоловіка, який після отримання двох повісток відмовився від мобілізації. Своє рішення він пояснив тим, що "бідний та не має за що воювати".

Про це пише ТСН із посиланням на вирок Барського районного суду Вінницької області.

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Відмовився від мобілізації після двох повісток

Так, мешканець одного із сіл Вінницької області пройшов ВЛК, де його визнали придатним до мобілізації. У квітні та травні цього року він отримав дві повістки, але не з'явився до ТЦК для відправлення до військової частини.

Під час суду військовозобов'язаний частково визнав свою провину та зазначив, що погодився пройти медкомісію через постійні візити працівників ТЦК. Також він розповів, що колись зламав ногу, через що "не міг служити".

А після вручення двох повісток ухилився від мобілізації, бо "бідний, не має ні дружини, ні дітей, тому нема за що воювати". Суд визнав чоловіка винним та засудив до трьох років позбавлення волі.