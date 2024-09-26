Военный учет призывников - Минобороны разработало новые правила

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Министерство обороны разработало проект закона об изменении процедуры постановки призывников на воинский учет. Кабинет Министров уже одобрил соответствующие предложения.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства в четверг, 26 сентября.

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Министерство обороны хочет разрешить призывникам становиться на воинский учет онлайн. Это можно будет сделать через "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".

Кроме того, в Украине планируют ликвидировать комиссии по взятию на такой учет и отменят прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на воинский учет.

"Предполагается, что граждане, получающие высшее образование, будут проходить медицинское освидетельствование перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки", — говорится в сообщении.

Также разрабатывается уточнение положения о военном учете женщин. Речь идет о том, что женщин перед базовой службой по желанию будут брать на учет призывников, а после завершения — на учет военнообязанных.

Также мы писали, что военнообязанный гражданин Украины может стать на военный учет только находясь на территории Украины. Впрочем, украинское законодательство предусматривает единственное исключение для тех украинцев, которые были сняты с учета в ТЦК в связи с выездом за границу на постоянное место жительства.

Напомним, граждане Украины, которые ранее были исключены из военного учета, не должны возобновляться, обновлять военно-учетные документы или проходить военно-врачебную комиссию. Единственное, что они должны сделать — это установить "Резерв+" и проследить, чтобы программа подтянула актуальные данные об их невоеннообязанности.