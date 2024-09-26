Військовий облік призовників — Міноборони розробило нові правила

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Міністерство оборони розробили проєкт закону щодо зміни процедури постановки призовників на військовий облік. Кабінет міністрів вже схвалив відповідні пропозиції.

Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства у четвер, 26 вересня.

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Міністерство оборони хоче дозволити призовникам ставати на військовий облік онлайн. Це можна буде зробити через "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста".

Крім того, в Україні планують ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасують проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.

"Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки", — йдеться у повідомленні.

Також розробляється уточнення положення щодо військового обліку жінок. Йдеться про те, що перед базовою службою за бажанням їх братимуть на облік призовників, а після завершення — на облік військовозобов’язаних.

Також ми писали, що військовозобов’язаний громадянин України може стати на військовий облік, тільки перебуваючи на території України. Втім, українське законодавство передбачає єдиний виняток — для тих українців, які були зняті з обліку в ТЦК у зв’язку з виїздом за кордон на постійне місце проживання.

Нагадаємо, громадяни України, які раніше були виключені з військового обліку, не повинні поновлюватися, оновлювати військово-облікові документи чи проходити військово-лікарську комісію. Єдине, що вони мають зробити, — це встановити "Резерв+" і прослідкувати, щоб програма підтягнула актуальні дані про їхню невійськовозобов’язаність.