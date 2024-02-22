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В Сумской области мужчина уклонился от мобилизации из-за алкозависимости — какое наказание получил

22 февраля 2024 10:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Сумской области мужчина уклонился от мобилизации из-за алкозависимости — какое наказание получил
Военнообязанный в ТЦК. Фото: Facebook/ЧЕТЦК и СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Сумской области безработный мужчина получил три года лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу при мобилизации. Мужчина много пил и заявлял, что боится идти в армию.

Об этом сообщил "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра в четверг, 22 февраля.

Уклонист получил три года

В конце ноября 2023 года обвиняемый успешно прошел военно-врачебную комиссию.

Мужчину сочли годным для прохождения военной службы и вручили повестку для отправки в воинскую часть. Однако он проигнорировал вызов.

После этого правоохранители возбудили против него уголовное производство за уклонение от мобилизации.

В ходе судебного заседания обвиняемый рассказал, работники ТЦК приехали домой и вручили ему повестку. Затем он прошел медкомиссию, признавшую его годным к военной службе. После этого мужчина начал пьянствовать.

Лечился от алкоголизма

Как заметил мужчина в суде, чтобы выйти из запоя, обратился к наркодиспансеру в Сумах. В течение 10 дней он проходил курс лечения от алкоголя.

По завершению курса терапии обвиняемый прибыл в ТЦК, где ему вручили "боевую" повестку. Однако мужчина не прибыл на вызов в определенный день, потому что испугался.

Судья пришел к выводу, что вина уклониста доказана, а применить к нему условный срок наказания не уместно. Таким образом, мужчину лишили свободы сроком на три года.

Ранее мы сообщали, что бывший начальник Киевского областного военного комиссариата организовал схему уклонения от мобилизации.

СБУ разоблачила и заблокировала пять схем нелегального выезда мужчин за границу. Уклонисты отдавали организаторам схемы до 10 тысяч долларов.

суд
Криминал
мобилизация
ТЦК и СП
уклонисты

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