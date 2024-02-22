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На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації через алкозалежність — яке покарання отримав

22 лютого 2024 10:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації через алкозалежність — яке покарання отримав
Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Сумській області безробітний чоловік отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік багато пив і заявляв, що боїться іти до війська.

Про це повідомив "Главком" з посиланням на дані судового реєстру у четвер, 22 лютого.

Ухилянт отримав три роки

Наприкінці листопада 2023 року обвинувачений успішно пройшов військово-лікарську комісію.

Чоловіка визнали придатним для проходження військової служби і вручили повістку для відправки до військової частини. Однак він проігнорував виклик.

Після цього правоохоронці завели на нього кримінальне провадження за ухилення від мобілізації.

Під час судового засідання обвинувачений розповів, працівники ТЦК приїхали додому і вручили йому повістку. Потім він пройшов медкомісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловік почав пиячити.

Лікувався від алкоголізму

Як зауважив чоловік у суді, щоб вийти із запою, звернувся до наркодиспансеру у Сумах. Протягом десяти днів він проходив курс лікування від алкоголю.

По завершенню курсу терапії обвинувачений прибув до ТЦК, де йому вручили "бойову" повістку. Проте чоловік не прибув на виклик у визначений день, бо злякався.

Суддя дійшов до висновку,  що вина ухилянта доведена, а застосувати до нього умовний термін покарання не доречно. Таким чином чоловіка позбавили волі строком на три роки.

Раніше ми повідомляли, колишній начальник Київського обласного військового комісаріату організував схему ухилення від мобілізації

СБУ викрила та заблокувала п’ять схем нелегального виїзду чоловіків за кордон. Ухилянти віддавали організаторам схеми до 10 тисяч доларів.

суд
Кримінал
мобілізація
ТЦК та СП
ухилянти

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