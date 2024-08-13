В Ивано-Франковске задержали педагога-взяточника за содействие уклоняющемуся

На Прикарпатье задержали педагога-взяточника, который хотел сделать уклониста студентом
В Ивано-Франковске задержан секретарь приемной комиссии колледжа, который за взятку гарантировал зачисление в учебное заведение для отсрочки от мобилизации. За свои услуги он получил 800 долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры во вторник, 13 августа.
Задержан педагог-взяточник
Как стало известно, подозреваемый требовал и получил 800 долларов от мужчины призывного возраста. Он обещал причислить его к дневной форме обучения в профессиональный колледж, который является подразделением Львовского национального университета природопользования для получения отсрочки от призыва на военную службу.
Правоохранители задержали педагога после получения всей суммы неправомерной выгоды.
Суд избрал подозреваемому круглосуточное мероприятие, взяв его под домашний арест и отстранив от занимаемой должности.
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