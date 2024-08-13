В Ивано-Франковске задержали педагога-взяточника за содействие уклоняющемуся

Изъятые деньги во время обыска. Фото: Ивано-Франковская облпрокуратура

В Ивано-Франковске задержан секретарь приемной комиссии колледжа, который за взятку гарантировал зачисление в учебное заведение для отсрочки от мобилизации. За свои услуги он получил 800 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры во вторник, 13 августа.

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Как стало известно, подозреваемый требовал и получил 800 долларов от мужчины призывного возраста. Он обещал причислить его к дневной форме обучения в профессиональный колледж, который является подразделением Львовского национального университета природопользования для получения отсрочки от призыва на военную службу.

Правоохранители и задержаны. Источник: Ивано-Франковская облпрокуратура

Правоохранители задержали педагога после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Суд избрал подозреваемому круглосуточное мероприятие, взяв его под домашний арест и отстранив от занимаемой должности.