В Івано-Франківську затримали освітянина-хабарника за сприяння ухилянту

Вилучені гроші під час обшуку. Фото: Івано-Франківська облпрокуратура

В Івано-Франківську затримали секретаря приймальної комісії коледжу, який за хабар гарантував зарахування до навчального закладу для відстрочки від мобілізації. За свої послуги він отримав 800 доларів.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури у вівторок, 13 серпня.

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Як стало відомо, підозрюваний вимагав та одержав 800 доларів від чоловіка призовного віку. Він обіцяв зарахувати його на денну форму навчання до фахового коледжу, який є підрозділом Львівського національного університету природокористування для отримання відстрочки від призову на військову службу.

Правоохоронці та затриманий. Джерело: Івано-Франківська облпрокуратура

Правоохоронці затримали освітянина після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Суд обрав підозрюваному цілодобовий запобіжний захід, узявши його під домашній арешт та відсторонивши від займаної посади.