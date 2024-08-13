В Івано-Франківську затримали освітянина-хабарника за сприяння ухилянту

На Прикарпатті затримали освітянина-хабарника, який хотів зробити ухилянта студентом
В Івано-Франківську затримали секретаря приймальної комісії коледжу, який за хабар гарантував зарахування до навчального закладу для відстрочки від мобілізації. За свої послуги він отримав 800 доларів.
Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури у вівторок, 13 серпня.
Затримано освітянина-хабарника
Як стало відомо, підозрюваний вимагав та одержав 800 доларів від чоловіка призовного віку. Він обіцяв зарахувати його на денну форму навчання до фахового коледжу, який є підрозділом Львівського національного університету природокористування для отримання відстрочки від призову на військову службу.
Правоохоронці затримали освітянина після одержання всієї суми неправомірної вигоди.
Суд обрав підозрюваному цілодобовий запобіжний захід, узявши його під домашній арешт та відсторонивши від займаної посади.
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