Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow На Прикарпатті затримали освітянина-хабарника, який хотів зробити ухилянта студентом arrow

На Прикарпатті затримали освітянина-хабарника, який хотів зробити ухилянта студентом

13 серпня 2024 18:58
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
В Івано-Франківську затримали освітянина-хабарника за сприяння ухилянту
Вилучені гроші під час обшуку. Фото: Івано-Франківська облпрокуратура
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В Івано-Франківську затримали секретаря приймальної комісії коледжу, який за хабар гарантував зарахування до навчального закладу для відстрочки від мобілізації. За свої послуги він отримав 800 доларів. 

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури у вівторок, 13 серпня.

Читайте також:

Затримано освітянина-хабарника

Як стало відомо, підозрюваний вимагав та одержав 800 доларів від чоловіка призовного віку. Він обіцяв зарахувати його на денну форму навчання до фахового коледжу, який є підрозділом Львівського національного університету природокористування для отримання відстрочки від призову на військову службу.

івано-франківськ корупція
Правоохоронці та затриманий. Джерело: Івано-Франківська облпрокуратура

Правоохоронці затримали освітянина після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Суд обрав підозрюваному цілодобовий запобіжний захід, узявши його під домашній арешт та відсторонивши від займаної посади.

Також важливі новини дня по темі:

корупція хабар навчання Україна Івано-Франківськ мобілізація відстрочка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:29 Усе для захисників — Одещина у лідерах за підтримкою ветеранів

19:13 У Німеччині затримали українця, який підозрюється у вбивстві співгромадянина

18:58 На Прикарпатті затримали освітянина-хабарника, який хотів зробити ухилянта студентом

18:57 Деякі категорії жителів Одещини отримають допомогу перед опалювальним сезоном

Новина з відео

18:43 Які рапорти краще не подавати через Армія+ — юрист назвав три документи

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

18:39 Військовий аналітик спрогнозував, як довго Україна може утримувати території Курської області РФ

18:36 Аналітики пояснили, чому мобілізують "обмежено придатних" віком до 25 років

18:34 Нардеп-військовий пояснив, яку площу зайняли ЗСУ на початку операції в Курській області

18:34 В Україну намагались імпортувати російські автозапчастини — митники передали конфіскат "Азову"

18:26 Тренер збірної України пішов у відставку — що відомо

19:29 Усе для захисників — Одещина у лідерах за підтримкою ветеранів

19:13 У Німеччині затримали українця, який підозрюється у вбивстві співгромадянина

18:58 На Прикарпатті затримали освітянина-хабарника, який хотів зробити ухилянта студентом

18:57 Деякі категорії жителів Одещини отримають допомогу перед опалювальним сезоном

Новина з відео

18:43 Які рапорти краще не подавати через Армія+ — юрист назвав три документи

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

18:39 Військовий аналітик спрогнозував, як довго Україна може утримувати території Курської області РФ

18:36 Аналітики пояснили, чому мобілізують "обмежено придатних" віком до 25 років

18:34 Нардеп-військовий пояснив, яку площу зайняли ЗСУ на початку операції в Курській області

18:34 В Україну намагались імпортувати російські автозапчастини — митники передали конфіскат "Азову"

18:26 Тренер збірної України пішов у відставку — що відомо

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження