Как суд наказал перевозчика, который внес в систему "Шлях" данные о почти двух десятках военнообязанных

Судья. Фото иллюстративное: slidstvo.info

Житель Ивано-Франковской области внес в систему "Шлях" данные о 18 мужчинах призывного возраста. Благодаря этому военнообязанные смогли уехать за границу.

Об этом говорится в приговоре, который Горденковский районный суд Ивано-Франковской области вынес в среду, 14 августа.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с июля по ноябрь 2022 года фигурант вместе с сообщником фиктивно оформил водителями 18 мужчин. Информацию об этом нарушитель внес в систему "Шлях". После этого псевдоводители через разные пункты пропуска во Львовской и Закарпатской областях беспрепятственно выехали за пределы Украины.

За свои услуги переправщик с сообщником успели получить 4,1 тысячи долларов. Эти средства во время обысков изъяли правоохранители.

Решение суда

Суд признал обвиняемых виновными. За совершенное они должны уплатить штраф в размере 140 тысяч гривен. Пока приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней с момента его объявления решение суда можно обжаловать, подав апелляцию.

В материалах суда отмечено, что все военнообязанные, которые незаконным путем пересекли государственную границу, вернулись в Украину.