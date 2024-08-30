Як суд покарав перевізника, який вніс до системи "Шлях" дані про майже два десятки військовозобов'язаних

Суддя. Фото ілюстративне: slidstvo.info

Житель Івано-Франківської області вніс до системи "Шлях" дані про 18 чоловіків призовного віку. Завдяки цьому військовозобов'язані змогли виїхати за кордон.

Про це йдеться у вироку, який Горденківський районний суд Івано-Франківської області ухвалив у середу, 14 серпня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у період із липня по листопад 2022 року фігурант разом зі спільником фіктивно оформив водіями 18 чоловіків. Інформацію про це порушник вніс до системи "Шлях". Після цього псевдоводії через різні пункти пропуску у Львівській і Закарпатській областях безперешкодно виїхали за межі України.

За свої послуги переправник зі спільником встигли отримати 4,1 тисячі доларів. Ці кошти під час обшуків вилучили правоохоронці.

Рішення суду

Суд визнав обвинувачених винними. За вчинене вони мають сплатити штраф у розмірі 140 тисяч гривень. Наразі вирок ще не набув законної чинності. Протягом 30 днів від моменту його проголошення рішення суду можна оскаржити, подавши апеляцію.

У матеріалах суду зазначено, що всі військовозобов'язані, які незаконним шляхом перетнули державний кордон, повернулися до України.