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В Полтавской области военный совершил СОЧ — как его наказал суд

19 ноября 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Полтавской области военный совершил СОЧ — какое наказание избрал для него суд
Здание Пирятинского районного суда Полтавской области. Фото: pr.pl.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Уроженец села Таверовка Чутовского района Полтавской области самовольно покинул воинскую часть. За это его привлекли к уголовной ответственности.

Соответствующий приговор Пирятинский районный суд Полтавской области вынес 1 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант был рядовым военным, занимал должность солдата. Не желая исполнять обязанности военной службы и стремясь временно от нее уклониться, мужчина 15 июля текущего года без разрешения командования покинул дислокацию военного подразделения и находился за его пределами до 25 сентября.

Решение суда

Свою вину военнослужащий в суде не опровергал. По СЗЧ продолжительностью более трех суток, совершенное в условиях военного положения, его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Пока решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня вынесения приговора его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Звенигороде Львовской области мужчина публиковал в Telegram-каналах информацию о местах раздачи повесток. Мужчине назначили наказание в виде двух лет испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Полтавской области служитель церкви евангельских баптистов отказался от получения повестки. Мужчина заявил, что его вера запрещает убивать людей. Фигуранта приговорили к году испытательного срока.

суд Полтавская область мобилизация военнослужащие СОЧ судебные решения

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