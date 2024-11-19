У Полтавській області військовий скоїв СЗЧ — яке покарання обрав для нього суд

Будівля Пирятинського районного суду Полтавської області.Фото: pr.pl.court.gov.ua

Уродженець села Таверівка Чутівського району Полтавської області самовільно залишив військову частину. За це його притягнули до кримінальної відповідальності.

Відповідний вирок Пирятинський районний суд Полтавської області ухвалив 1 листопада.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант був рядовим військовим, обіймав посаду солдата. Не бажаючи виконувати обов'язки військової служби та прагнучи тимчасово від неї ухилитися чоловік 15 липня поточного року без дозволу командування залишив дислокацію військового підрозділу та перебував за його межами до 25 вересня.

Рішення суду

Свою провину військовослужбовець у суді не заперечував. За СЗЧ тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану, його засудили до п'яти років позбавлення волі.

Наразі рішення суду ще не набув законної чинності. Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Звенигороді Львівської області чоловік публікував у Telegram-каналах інформацію про місця роздачі повісток. Чоловіку призначили покарання у вигляді двох років іспитового строку.

Також ми повідомляли, що в Полтавській області служитель церкви Євангельських баптистів відмовився від отримання повістки. Чоловік заявив, що його віра забороняє вбивати людей. Фігуранта засудили до року іспитового строку.