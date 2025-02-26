Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает санитарам группы спецназначения

Санитары помогают раненому. Фото иллюстративное: mil.gov.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые готовы оказывать медицинскую помощь в боевых условиях. Речь идет о санитарах группы спецназначения.

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 20 февраля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности санитара группы спецназначения и требования к кандидатам на должность

На фронте санитары группы спецназначения:

участвуют в боевых действиях в составе подразделения;

оказывают медицинскую помощь на поле боя;

координируют эвакуацию раненых;

контролируют состояние здоровья бойцов;

отвечают за надлежащее сохранение и использование медицинского оборудования;

оказывают первую помощь при травмах или неотложных состояниях.

Чтобы занять должность, нужно знать характеристики и строение составных частей закрепленного вооружения, быть готовым к полной занятости и работе в зоне боевых действий.

Условия работы

В объявлении отмечается, что работать нужно по полной занятости. О других условиях речь не идет, однако обычно азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплаты в бригаде составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплаты: 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" не хватает танкистов. Занять эту должность могут даже люди без боевого опыта. Главное быть мотивированными и иметь желание учиться.

Также на фронте нужны люди, которые умеют выполнять работы с использованием землеройной машины. Речь идет о машинистах экскаватора.