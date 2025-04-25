Мужчина утверждал, что он признан непригодным к службе, но суд выяснил правду

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Доманевский районный суд Николаевской области признал виновным местного жителя, который уклонился от мобилизации. На суде мужчина утверждал, что он признан непригодным к службе.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый получил повестку на мобилизацию, но не явился в ТЦК. На суде он отрицал свою вину, утверждая, что ранее проходил медицинское обследование и был отправлен на учебу во Львов. Мужчина также утверждал, что его вернули домой без военного билета.

Однако работники ТЦК опровергли слова обвиняемого, заявив, что он получил три "боевые повестки" и постоянно уклонялся от мобилизации. Суд также учел, что обвиняемый не предоставил никаких доказательств относительно якобы сообщения об отсутствии необходимости появляться в ТЦК.

Что решил суд

Суд проанализировал медицинские документы и определил, что обвиняемый не получил официального решения об отсрочке от военной службы в связи с мобилизацией.

Учитывая заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), которая признала его годным к военной службе, суд пришел к выводу, что действия обвиняемого были умышленными и подлежат наказанию в три года лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о разоблачении канала переправки для уклонистов. А также о белом билете за 25 тыс. долларов.