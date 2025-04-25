Чоловік стверджував, що він визнаний непридатним до служби, але суд з'ясував правду

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Доманівський районний суд Миколаївської області визнав винним місцевого мешканця, який ухилився від мобілізації. На суді чоловік стверджував, що його визнано непридатним до служби.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений отримав повістку на мобілізацію, але не з'явився до ТЦК. На суді він заперечував свою вину, стверджуючи, що раніше проходив медичне обстеження та був відправлений на навчання до Львова. Чоловік також стверджував, що його повернули додому без військового квитка.

Однак працівники ТЦК спростували слова обвинуваченого, заявивши, що він отримав три "бойові повістки" та постійно ухилявся від мобілізації. Суд також врахував, що обвинувачений не надав жодних доказів щодо нібито повідомлення про відсутність необхідності з'являтися до ТЦК.

Що вирішив суд

Суд проаналізував медичні документи та визначив, що обвинувачений не отримав офіційного рішення про відстрочку від військової служби у зв'язку з мобілізацією.

Враховуючи висновок військово-лікарської комісії (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби, суд прийшов до висновку, що дії обвинуваченого були умисними та підлягають покаранню у три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про викриття каналу переправлення для ухилянтів. А також про білий квиток за 25 тис. доларів.