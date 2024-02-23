На грани транспортного коллапса — в Киеве дефицит рабочей силы из-за мобилизации

Автобус едет по улице. Фото: Новини.LIVE

Интенсивная мобилизация в Киеве привела к тотальной нехватке работников в коммунальном предприятии "Киевпасстранс". Через полгода система общественного транспорта может разрушиться из-за деградации энергетической инфраструктуры, необходимой для функционирования троллейбусов и трамваев.

Об этом сообщил соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко в комментарии ТСН в пятницу, 23 февраля.

Нехватка рабочей силы в "Киевпастрансе"

Гречко рассказал, что даже автобусному парку не хватает водителей из-за отсутствия бронирования специалистов. В целом, ситуация с персоналом в "Киевпасстрансе" ухудшается, так как многие работники были мобилизованы или пошли добровольцами в ВСУ с начала военных действий.

"Сейчас, например, наблюдается критический дефицит специалистов по ремонту контактной сети. Но вместо решения проблемы, водителям электротранспорта рекомендуют сбавлять скорость, чтобы не повредить контактную или трамвайную сеть. Это делается чтобы лишний раз не вызвать бригаду по ремонту, которая будет выезжать только на большие аварии", — рассказал Гречко.

Эксперт добавил, что недостаток квалифицированных кадров ухудшит ситуацию. Это значит, что через шесть месяцев контактные энергетические сети начнут разрушаться, что в свою очередь окажет значительное влияние на функционирование городского общественного транспорта.

Гречко считает, что женщины могли бы занять места мобилизованных мужчин на некоторых должностях, если бы для них создали подходящие условия работы.

Что говорят в "Киевпастрансе"

Директор по транспорту "Киевпасстранса" Сергей Литвинов сообщил, что мобилизация серьезно повлияла на состав сотрудников, как и во многих других предприятиях в городе. Большая часть водителей была мобилизована.

"По состоянию на сегодняшний день у нас забронировано 539 человек, привлечено в ряды ВСУ — 560 человек", — сказал Литвинов.

Напомним, из-за большого количества правок за закон о мобилизации не проголосуют до марта. По состоянию на сегодня в проект подано более 1000 правок.

Ранее в Украине изменили правила бронирования от мобилизации для сотрудников оборонных предприятий. Компаниям, которые работают на армию, предложили два варианта бронирования.

Тем временем, власти Украины рассматривают две концепции так называемого экономического бронирования от мобилизации, суть которых сводится к разрешению предприятиям бронировать работников в обмен на определенную сумму налогов, уплаченных в бюджет.