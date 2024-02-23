На межі транспортного колапсу — у Києві дефіцит робочої сили через мобілізацію

Автобус їде по вулиці. Фото: Новини.LIVE

Інтенсивна мобілізація у Києві призвела до тотальної нестачі працівників у комунальному підприємстві "Київпастранс". Через пів року система громадського транспорту може зруйнуватись через деградацію енергетичної інфраструктури, необхідної для функціонування тролейбусів та трамваїв.

Про це повідомив співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко у коментарі ТСН у п'ятницю, 23 лютого.

Нестача робочої сили в "Київпастрансі"

Гречка розповів, що навіть автобусному парку не вистачає водіїв через відсутність бронювання спеціалістів. Загалом ситуація з персоналом у "Київпастрансі" погіршується, оскільки багато працівників було мобілізовано або пішло добровольцями до ЗСУ з початку військових дій.

"Зараз, наприклад, спостерігається критичний дефіцит фахівців з ремонту контактної мережі. Але замість розв'язання проблеми, водіям електротранспорту рекомендують зменшувати швидкість, щоб не пошкодити контактну або трамвайну мережу. Це робиться, щоб зайвий раз не викликати бригаду з ремонту, яка виїжджатиме лише на великі аварії", — розповів Гречко.

Експерт додав, що нестача кваліфікованих кадрів погіршить ситуацію. Це означає, що через шість місяців контактні енергетичні мережі почнуть руйнуватися, що своєю чергою вплине на функціонування міського громадського транспорту.

Гречко вважає, що жінки могли б зайняти місця мобілізованих чоловіків на деяких посадах, якби їм створили відповідні умови роботи.

Що кажуть у "Київпастрансі"

Директор із транспорту "Київпастрансу" Сергій Литвинов повідомив, що мобілізація серйозно вплинула на склад співробітників, як і в багатьох інших підприємствах у місті. Більшість водіїв була мобілізована.

"Станом на сьогодні у нас заброньовано 539 осіб, залучено до лав ЗСУ — 560 осіб", — сказав Литвинов.

Нагадаємо, через велику кількість правок за закон про мобілізацію не проголосують до березня. Станом на сьогодні до проєкту подано понад 1000 правок.

Раніше, в Україні змінили правила бронювання від мобілізації для співробітників оборонних підприємств. Компаніям, які працюють на армію, запропонували два варіанти бронювання.

Тим часом влада України розглядає дві концепції так званого економічного бронювання від мобілізації, суть яких зводиться до дозволу підприємствам бронювати працівників в обмін на певну суму податків, сплачених до бюджету.