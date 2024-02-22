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На Львовщине будут судить работников ТЦК, незаконно удерживавших граждан

22 февраля 2024 14:10
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
На Львовщине будут судить работников ТЦК, незаконно удерживавших граждан
Молодые люди в сборном пункте ТЦК СП. Фото иллюстративное: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Двое работников Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки предстанут перед судом. Следствие установило, что мужчины пытали и незаконно удерживали граждан.

​Об этом сообщила прессслужба Государственного бюро расследований в четверг 2022 года.

Работники ТЦК предстанут перед судом

На Львовщине работники ДБР завершили расследование пыток и незаконного лишения свободы четырех мужчин в Самборском районном Территориальном центре комплектования и соцподдержки. Обвинительные акты направлены в суд.

В сентябре прошлого года в соцсети попало видео избиение в помещении центра двух мужчин. Жители Харькова и Кривого Рога попали в военкомат после того, как пытались незаконно пересечь границу с Польшей.

Их задержали пограничники и доставили в военкомат, где их должны были поставить на военный учет.

ТЦК
Сотрудник ГБР с потерпевшим. Фото: ГБР

Кого содержали в военкомате

Следствию удалось выяснить, что в помещении ТЦК незаконно содержались еще двое мужчин, задержанных на границе.

В помещении военкомата их пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации. Одного из потерпевших содержали в помещении военкомата 10 дней, двух граждан — 7 дней, четвертого — 2 дня.

Военнослужащий-водитель ТЦК избивал их угрожая оружием. Избиение происходило в присутствии заместителя начальника одного из отделов военкомата.

Раньше мы рассказывали, что утро в Одессе началось с рейдов ТЦК в общественном транспорте и скандалов. Людей в форме вообще не пустили в один из трамваев, а в другом женщины криками требовали покинуть транспорт.

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и должны за ними явиться в территориальный центр комплектования. А за нарушение правил военного учета мужчин ждет наказание в виде наложения штрафа.

война
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
демобилизация

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