На Львовщине будут судить работников ТЦК, незаконно удерживавших граждан

Молодые люди в сборном пункте ТЦК СП. Фото иллюстративное: УНИАН

Двое работников Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки предстанут перед судом. Следствие установило, что мужчины пытали и незаконно удерживали граждан.

​Об этом сообщила прессслужба Государственного бюро расследований в четверг 2022 года.

Работники ТЦК предстанут перед судом

На Львовщине работники ДБР завершили расследование пыток и незаконного лишения свободы четырех мужчин в Самборском районном Территориальном центре комплектования и соцподдержки. Обвинительные акты направлены в суд.

В сентябре прошлого года в соцсети попало видео избиение в помещении центра двух мужчин. Жители Харькова и Кривого Рога попали в военкомат после того, как пытались незаконно пересечь границу с Польшей.

Их задержали пограничники и доставили в военкомат, где их должны были поставить на военный учет.

Сотрудник ГБР с потерпевшим. Фото: ГБР

Кого содержали в военкомате

Следствию удалось выяснить, что в помещении ТЦК незаконно содержались еще двое мужчин, задержанных на границе.

В помещении военкомата их пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации. Одного из потерпевших содержали в помещении военкомата 10 дней, двух граждан — 7 дней, четвертого — 2 дня.

Военнослужащий-водитель ТЦК избивал их угрожая оружием. Избиение происходило в присутствии заместителя начальника одного из отделов военкомата.

Раньше мы рассказывали, что утро в Одессе началось с рейдов ТЦК в общественном транспорте и скандалов. Людей в форме вообще не пустили в один из трамваев, а в другом женщины криками требовали покинуть транспорт.

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и должны за ними явиться в территориальный центр комплектования. А за нарушение правил военного учета мужчин ждет наказание в виде наложения штрафа.