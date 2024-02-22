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На Львівщині судитимуть працівників ТЦК, які незаконно утримували громадян

22 лютого 2024 14:10
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Любомир Кучер
Редактор
На Львівщині судитимуть працівників ТЦК, які незаконно утримували громадян
Юнаки у збірному пункті ТЦК СП. Фото ілюстративне: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Двоє працівників Самбірського територіального центру комплектування і соціальної підтримки постануть перед судом. Слідство встановило, що чоловіки катували та незаконно утримували громадян.

​Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у четвер 2022 року.

Працівники ТЦК постануть перед судом

На Львівщині працівники ДБР завершили розслідування щодо катування та незаконного позбавлення волі чотирьох чоловіків у Самбірському районному Територіальному центрі комплектування та соцпідтримки. Обвинувальні акти направлені до суду.

У вересні минулого року до соцмереж потрапило відео побиття у приміщенні центру двох чоловіків. Мешканці Харкова та Кривого Рогу потрапили до військкомату після того, як намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею.

Їх затримали прикордонники й доправили до військкомату, де їх мали поставити на військовий облік.

ТЦК
Співробітник ДБР із потерпілим. Фото: ДБР

Кого утримували у військоматі

Слідству вдалося з'ясувати, що у приміщенні ТЦК незаконно утримувались ще двоє чоловіків, затриманих на кордоні.

У приміщенні військомату їх намагались примусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, двох громадян — 7 днів, четвертого — 2 дні.

Військовослужбовець-водій ТЦК бив їх, погрожуючи зброєю. Побиття відбувалось у присутності заступника начальника одного з відділів військкомату.

​Раніше ми розповідали, що ранок в Одесі розпочався з рейдів ТЦК у громадському транспорті та скандалів. Людей у формі взагалі не пустили до одного з трамваїв, а у другому жінки криками вимагали залишити транспорт.

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки й мають за ними явитися до територіального центру комплектування. А за порушення правил військового обліку чоловіків чекає покарання у вигляді накладання штрафу. 

війна
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
демобілізація

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