Поженились для выезда за границу - на Львовщине разоблачили двух уклонистов

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Во Львовской области на границе задержали двух мужчин, которые намеренно женились на женщинах с инвалидностью для выезда из Украины. Один из них даже развелся с женой ради этого.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в субботу, 3 августа.

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Женился на женщине с инвалидностью для выезда за границу

На пунктах пропуска "Шегини" и "Львов" две псевдосупружеские пары пытались выехать за границу — мужчины из Черкащины женились на женщинах с инвалидностью, чтобы легально выехать за границу.

Известно, что один из них даже специально развелся с женой для этого, а на момент разоблачения обе жены были возле уклониста. Пограничникам удалось разоблачить их во время проверки документов — оказалось, что браки фиктивные.

Чтобы убедить пограничников в правдивости отношений, псевдосупруги до последнего держались за руки и делали вид влюбленных. Известно, что брак был заключен в конце июня.

Задержанный уклонист с женой. Фото: ГПСУ

В то же время настоящая жена мужа планировала выехать из Украины через пункт пропуска "Шегини", но, когда узнала о разоблачении мужа, приехала к нему.

А еще один 28-летний мужчина женился женщине с инвалидностью второй группы, которая на 10 лет его младше, чтобы выехать за границу. Но пограничники выяснили, что сразу после переправки мужчины она планировала вернуться в Украину.