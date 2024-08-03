Одружилися для виїзду за кордон - на Львівщині викрили двох ухилянтів

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

У Львівській області на кордоні затримали двох чоловіків, які навмисне одружилися з жінками з інвалідністю для виїзду з України. Один з них навіть розлучився з дружиною заради цього.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ в суботу, 3 серпня.

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Одружився з жінкою з інвалідністю для виїзду за кордон

На пунктах пропуску "Шегині" та "Львів" два псевдоподружжя намагалися виїхати за кордон — чоловіки з Черкащини одружилися з жінками з інвалідністю, аби легально виїхати за кордон.

Відомо, що один з них навіть спеціально розлучився з дружиною для цього, а на момент викриття обидві дружини були біля ухилянта. Прикордонникам вдалося викрити їх під час перевірки документів — виявилося, що шлюби є фіктивними.

Аби переконати прикордонників у правдивості стосунків псевдоподружжя до останнього трималося за руки та вдавало закоханих. Відомо, що шлюб був укладений наприкінці червня.

Затриманий ухилянт з дружиною. Фото: ДПСУ

Водночас справжня дружина чоловіка планувала виїхати з України через пункт пропуску "Шегині", але, коли дізналася про викриття чоловіка, приїхала до нього.

А ще один 28-річний чоловік одружився з жінкою з інвалідністю другої групи, яка на 10 років нього молодша, щоб виїхати за кордон. Але прикордонники з’ясували, що відразу після переправлення чоловіка вона планувала повернутися назад в Україну.