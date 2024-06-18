Нападение на работника ТЦК и СП во Львовской области

Вручение повесток призывникам в Украине. Фото иллюстративное: facebook.com/DF.Avangard

На Львовщине на работника территориального центра комплектования и социальной поддержки, который в 2022 году получил ранения на фронте, было совершено нападение. Военному нанесли тяжелую травму ударом по голове.

Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП во вторник, 18 июня.

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Нападение на работника ТЦК

"Осколочные ранения мягких тканей правого плеча, термический ожог пламенем лица, акубаротравматическое поражение обоих ушей", — такой врачебный вывод написан в справке, выданной солдату Юрию", — говорится в сообщении ТЦК.

Эти ранения военный получил во время выполнения боевого задания на линии фронта в Николаевской области в конце марта 2022 года.

"Закрытая черепно-мозговая травма", — такое врачебное заключение написали в документе, выданном солдату Юрию", — сообщается далее.

Отмечается, что эту травму военнослужащий получил при исполнении своих служебных обязанностей в Яворове, Львовской области.

"В марте 2022 года его пытались убить россияне, враги и оккупанты. В июне 2024 года он пострадал уже от своих, украинцев, земляков", — говорится в сообщении ТЦК.

Во Львовском ТЦК рассказали, что в результате травм, полученных на линии фронта, Юрия перевели на службу в ТЦК и СП города Яворова.

17 июня 2024 года воин, выполняя свои служебные обязанности, сопровождал военнообязанного гражданина военно-врачебной комиссии. На одной из улиц его ударили тяжелым тупым предметом по голове. Юрия доставили в местную больницу и оказали медицинскую помощь.

"Так мужчина получил благодарность за то, что в свое время достойно исполнил долг и присоединился к рядам ВСУ. Поблагодарили его именно те, кого он защищал. За кого отдал здоровье и чуть не потерял жизнь", — рассказали в ТЦК.

Военные призвали потенциальных уклонистов сидеть тихо и не совершать позорных поступков на украинских защитников.

"Поступок таких, как Юрий, будут помнить и уважать поколения. Из-за поступка таких, как тот, кто поднял на него руку, их будут презирать собственные дети", — подчеркнули в сообщении Львовского ТЦК.

Известно, что нападавшего нашли и задержали. Он будет отвечать за свои поступки по закону Украины.

Сообщение Львовского обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины признали факт превышения полномочий работниками ТЦК СП и призвали к максимально корректной работе.

Инцидент с дракой недавно произошел и в Харькове: там военные подрались с местными жителями.