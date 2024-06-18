Напад на працівника ТЦК та СП на Львівщині

Вручення повісток призовникам в Україні. Фото ілюстративне: facebook.com/DF.Avangard

На Львівщині на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який у 2022 році отримав поранення на фронті, було здійснено напад. Військовому завдали важкої травми ударом по голові.

Про це повідомили у Лвівському обласному ТЦК та СП у вівторок, 18 червня.

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Напад на працівника ТЦК

"Осколкові поранення м’яких тканин правого плеча, термічний опік полум’ям обличчя, акубаротравматичне ураження обох вух", — такий лікарський висновок написаний у довідці, виданій солдату Юрію", — говориться в повідомленні ТЦК.

Ці поранення військовий отримав під час виконання бойового завдання на лінії фронту в Миколаївській області наприкінці березня 2022 року.

"Закрита черепно-мозкова травма", — такий лікарський висновок написали в документі, виданому солдату Юрію", — повідомляється далі.

Наголошується, що цю травму військовослужбовець отримав під час виконання своїх службових обов’язків у місті Яворів, Львівської області.

"У березні 2022 року його намагалися вбити росіяни, вороги й окупанти. У червні 2024 року він постраждав уже від своїх, українців, земляків", — говориться в повідомленні ТЦК.

У Львівському ТЦК розповіли, що внаслідок травм, отриманих на лінії фронту, Юрія перевели на службу в ТЦК та СП міста Яворова.

17 червня 2024 року воїн, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина до військово-лікарської комісії. На одній із вулиць його вдарили важким тупим предметом по голові. Юрія доставили до місцевої лікарні та надали медичну допомогу.

"Так чоловік отримав подяку за те, що свого часу гідно прийняв обов’язок і приєднався до лав ЗСУ. Подякували йому саме ті, кого він боронив. За кого віддав здоров’я і мало не втратив життя", — розповіли в ТЦК.

Військові закликали потенційних ухилянтів сидіти тихо і не здійснювати ганебних вчинків на українських захисників.

"Вчинок таких, як Юрій, пам’ятатимуть і шануватимуть покоління. Через вчинок таких, як той, хто підняв на нього руку, їх зневажатимуть власні діти", — наголосили у повідомленні Львівського ТЦК.

Наразі відомо, що нападника знайшли та затримали. Він відповідатиме за свої вчинки згідно із законом України.

Повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України визнали факт перевищення повноважень працівниками ТЦК СП та закликали до максимально коректної роботи.

Інцидент з бійкою нещодавно трапився й у Харкові: там військкоми побилися з місцевими мешканцями.