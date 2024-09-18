Суд назначил штраф курсанту, который самовольно покинул воинскую часть

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне Чернігів

Во Львовской области курсант учебного взвода покинул воинскую часть без разрешения. За отсутствие в течение нескольких часов молодого человека судили и назначали ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно постановлению от сентября месяца, Илья М. является курсантом взвода учебной батареи дивизиона артиллерийской разведки в одной из воинских частей. 16 июня 2024 года он без разрешения покинул территорию части на несколько часов, но затем самостоятельно вернулся к месту службы.

Относительно военнослужащего был оформлен админпротокол по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. На судебное заседание он не явился. Причины, по которым Илья М. покинул место службы, в постановлении суда не указаны.

Решение суда

Судья Яворивского районного суда Львовской области, Наталья Швед, рассмотрела материалы дела и вынесла решение о наказании военного — наложила штраф в размере 17 тысяч гривен и обязала уплатить 605 гривен судебного сбора. Постановление можно еще обжаловать.