Суд призначив штраф курсанту, який самовільно покинув військову частину

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне Чернігів

У Львівській області курсант навчального взводу покинув військову частину без дозволу. За відсутність протягом кількох годин хлопця судили та призначали йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з постановою від вересня місяця, Ілля М. є курсантом взводу навчальної батареї дивізіону артилерійської розвідки в одній із військових частин. 16 червня 2024 року він без дозволу покинув територію частини на кілька годин, але згодом самостійно повернувся до місця служби.

Стосовно військовослужбовця був оформлений адмінпротокол за фактом неналежного виконання службових обов'язків. На судове засідання він не з'явився. Причини, через які Ілля М. залишив місце служби, у постанові суду не зазначені.

Рішення суду

Суддя Яворівського районного суду Львівської області, Наталія Швед, розглянула матеріали справи та винесла рішення щодо покарання військового — наклала штраф у розмірі 17 тисяч гривень та зобов'язала сплатити 605 гривень судового збору. Постанову ще можна оскаржити.