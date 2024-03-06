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Во Львовской области мужчина с воинским званием проигнорировал боевую повестку — что решил суд

6 марта 2024 04:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Во Львовской области мужчина с воинским званием проигнорировал боевую повестку — что решил суд
Судья выносит приговор подсудимому. Фото: UA.NEWS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Житель Жовквы Львовской области со званием "солдат рядового состава" не явился на призывной пункт для отправки на военную службу. Его дело передали в суд.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура во вторник, 5 марта.

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27-летний мужчина по повестке прибыл в ТЦК в октябре 2023 года, откуда его направили пройти ВВК, что признала мужчину годным. Впоследствии ему вручили боевую повестку на прохождение службы, однако он решил уклониться от мобилизации.

"Однако фигурант без уважительной причины не явился в призывной пункт для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины. Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва", — отметили в материалах дела.

Таким образом, суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва по статье 336 УК Украины и приговорил к трем годам заключения.

Напомним, что во Львовской области судили солдата за то, что он на несколько часов отлучился со службы. Известно, какое наказание ему назначили.

Также мы писали, что в Винницкой области разоблачили на коррупции работников ТЦК СП, которые помогали военнообязанным покинуть Украину, избежав мобилизации.

суд
Львовская область
военные
мобилизация
война в Украине
війна
уклонисты

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