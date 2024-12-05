На границе с Модовой разоблачили молодого человека, который выдавал себя за человека с инвалидностью

Задержанные молодой человек и его переправщица. Фото: ГПСУ

На блокпоста у границы с Молдовой пограничники Могилев-Подольского отряда совместно с полицейскими обнаружили уклониста. Чтобы пересечь границу, военнообязанный предъявил охранникам госрубежей фальшивые документы об инвалидности.

Об этом в среду, 4 декабря, сообщили в ГПСУ.

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Что известно о нарушении

За рулем автомобиля, который пограничники остановили для проверки, находилась 37-летняя жительница Днепропетровской области, а на пассажирском сиденье — ее 25-летний земляк. Молодой человек предоставил на блокпосту справки о том, что имеет инвалидность второй группы из-за недостатков слуха и речи, однако во время проверки выяснилось, что эти документы являются подделкой без печатей на фотографиях и со штампами неустановленного образца.

Вещественные доказательства, изъятые у уклониста. Фото: ГПСУ

В телефоне путешественника обнаружили его голосовые сообщения, поэтому молодой человек, поняв, что притворяться человеком с недостатками речи больше нет смысла, признался в своем намерении пересечь границу с помощью фальшивых документов.

Подделку справок организовала водитель автомобиля. За это и за доставку к границе военнообязанный должен был заплатить ей три с половиной тысячи долларов. Во время осмотра в машине обнаружили печати, клише и бланки с оттисками одного из областных ТЦК и СП на имя мужчин призывного возраста.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины фигуранта привлекли к административной ответственности (статья 204-1 Кодекс Украины об административных правонарушениях, — Ред.). Водителю сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (часть третья статьи 332 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Ей грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре разоблачили масштабную схему уклонения от военной службы. К организации сделки оказались причастны чиновники разных государственных органов.

Ранее юрист Тарас Боровский объяснил, лишают ли уклонистов водительских прав. По его словам, такую процедуру сложно реализовать.