Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow На границе задержали уклониста "с инвалидностью" arrow

На границе задержали уклониста "с инвалидностью"

5 декабря 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
На границе с Модовой разоблачили молодого человека, который выдавал себя за человека с инвалидностью
Задержанные молодой человек и его переправщица. Фото: ГПСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На блокпоста у границы с Молдовой пограничники Могилев-Подольского отряда совместно с полицейскими обнаружили уклониста. Чтобы пересечь границу, военнообязанный предъявил охранникам госрубежей фальшивые документы об инвалидности.

Об этом в среду, 4 декабря, сообщили в ГПСУ.

Читайте также:

Что известно о нарушении

За рулем автомобиля, который пограничники остановили для проверки, находилась 37-летняя жительница Днепропетровской области, а на пассажирском сиденье — ее 25-летний земляк. Молодой человек предоставил на блокпосту справки о том, что имеет инвалидность второй группы из-за недостатков слуха и речи, однако во время проверки выяснилось, что эти документы являются подделкой без печатей на фотографиях и со штампами неустановленного образца.

Вещественные доказательства
Вещественные доказательства, изъятые у уклониста. Фото: ГПСУ

В телефоне путешественника обнаружили его голосовые сообщения, поэтому молодой человек, поняв, что притворяться человеком с недостатками речи больше нет смысла, признался в своем намерении пересечь границу с помощью фальшивых документов.

Подделку справок организовала водитель автомобиля. За это и за доставку к границе военнообязанный должен был заплатить ей три с половиной тысячи долларов. Во время осмотра в машине обнаружили печати, клише и бланки с оттисками одного из областных ТЦК и СП на имя мужчин призывного возраста.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины фигуранта привлекли к административной ответственности (статья 204-1 Кодекс Украины об административных правонарушениях, — Ред.). Водителю сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (часть третья статьи 332 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Ей грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре разоблачили масштабную схему уклонения от военной службы. К организации сделки оказались причастны чиновники разных государственных органов.

Ранее юрист Тарас Боровский объяснил, лишают ли уклонистов водительских прав. По его словам, такую процедуру сложно реализовать.

пограничники инвалидность документы уклонисты подделки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:14 Бойцы КНДР уже на Курском направлении — что они там делают

03:52 Или работать или домой — Шольц об украинских беженцах

03:46 Племянница Путина раскрыла число пропавших без вести солдат РФ

03:26 В армии нужны люди, которые управляют краном — вакансия в "Азов"

03:05 Киев и область сегодня будут без света — уже известны графики

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

02:30 О каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно

01:45 У женщины в глазах нашли паразитов — где она их подцепила

01:32 Студент-богослов уклонился от мобилизации — что решил суд

01:30 На границе задержали уклониста "с инвалидностью"

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

04:14 Бойцы КНДР уже на Курском направлении — что они там делают

03:52 Или работать или домой — Шольц об украинских беженцах

03:46 Племянница Путина раскрыла число пропавших без вести солдат РФ

03:26 В армии нужны люди, которые управляют краном — вакансия в "Азов"

03:05 Киев и область сегодня будут без света — уже известны графики

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

02:30 О каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно

01:45 У женщины в глазах нашли паразитов — где она их подцепила

01:32 Студент-богослов уклонился от мобилизации — что решил суд

01:30 На границе задержали уклониста "с инвалидностью"

00:55 В Главном сервисном центре МВД сменят руководящий состав

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК