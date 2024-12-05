На кордоні з Модовою викрили молодика, який видавав себе за людину з інвалідністю

Затримані молодик та його переправниця. Фото: ДПСУ

На блокпосту біля кордону з Молдовою прикордонники Могилів-Подільського загону спільно з поліцейськими виявили ухилянта. Аби перетнути кордон, військовозобов'язаний пред'явив охоронцям держрубежів фальшиві документи про інвалідність.

Про це в середу, 4 грудня, повідомили у ДПСУ.

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За кермом автомобіля, який прикордонники зупинили для перевірки, була 37-річна жителька Дніпропетровської області, а на пасажирському сидінні її 25-річний земляк. Молодик надав на блокпосту довідки про те, що має інвалідність другої групи через вади слуху та мовлення, однак під час перевірки з'ясувалося, що ці документи є підробкою без печаток на фотографіях і зі штампами невстановленого зразка.

Речові докази, які вилучили в ухилянта. Фото: ДПСУ

У телефоні мандрівника виявили його голосові повідомлення, тому молодик, зрозумівши, що вдавати із себе людину з вадами мовлення більше немає сенсу, зізнався у своєму намірі перетнути кордон за допомогою фальшивих документів.

Підробку довідок організувала водійка автівки. За це та за доставлення до кордону військовозобов'язаний мав заплатити їй три з половиною тисячі доларів. Під час огляду в машині виявили печатки, кліше та бланки з відтисками одного з обласних ТЦК та СП на ім'я чоловіків призовного віку.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України фігуранта притягнули до адміністративної відповідальності (стаття 204-1 Кодекс України про адміністративні правопорушення, — Ред.). Водійці повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (частина третя статті 332 Кримінального кодексу України, — Ред.). Їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі викрили масштабну схему ухилення від військової служби. До організації оборудки виявилися причетними посадовці різних державних органів.

Раніше юрист Тарас Боровський пояснив, чи позбавляють ухилянтів водійських прав. За його словами, таку процедуру важко реалізувати.