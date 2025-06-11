На полигоне в Кировоградской области инструктор избил курсанта — ГБР объявило подозрение

На Кировоградщине инструктор избил курсанта на полигоне
В Кировоградской области инструктор учебного взвода избил курсанта на учебном полигоне. Инцидент произошел еще в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке. Инструктору объявили подозрение.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 11 июня.
Избиение курсанта на полигоне
Между инструктором учебного взвода и одним из новобранцев возник конфликт. В результате военнослужащий избил курсанта прикладом автомата.
Новобранца госпитализировали в больницу с телесными повреждениями, а на следующий день следователи ГБР возбудили уголовное производство.
"Командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения имеют среднюю степень тяжести", — говорится в сообщении.
Инструктору объявили подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Ему грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы.
А командиру сообщили подозрение в бездействии военной власти.
Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.
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