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На Кировоградщине инструктор избил курсанта на полигоне

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Дата публикации 11 июня 2025 15:34
На полигоне в Кировоградской области инструктор избил курсанта — ГБР объявило подозрение
Сотрудник ГБР и инструктор. Фото: dbr.gov.ua
Ключові моменти Избиение курсанта на полигоне

В Кировоградской области инструктор учебного взвода избил курсанта на учебном полигоне. Инцидент произошел еще в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке. Инструктору объявили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 11 июня.

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Избиение курсанта на полигоне

Между инструктором учебного взвода и одним из новобранцев возник конфликт. В результате военнослужащий избил курсанта прикладом автомата.

На Кіровоградщині побили курсанта
Сотрудник ГБР и военный. Фото: ГБР

Новобранца госпитализировали в больницу с телесными повреждениями, а на следующий день следователи ГБР возбудили уголовное производство.

"Командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения имеют среднюю степень тяжести", — говорится в сообщении.

Інструктор побив військового на Кіровоградщині
Сотрудник ГБР и военный. Фото: ГБР

Инструктору объявили подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Ему грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы.

А командиру сообщили подозрение в бездействии военной власти.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.

Напомним, в Полтавской области женщина избила работника территориального центра комплектования. В результате этого состоялось судебное заседание.

Ранее на Львовщине избили ветерана, которого перевели работать в ТЦК. Он просил мужчину показать документы.

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Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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