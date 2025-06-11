На полігоні в Кіровоградській області інструктор побив курсанта — ДБР оголосило підозру

На Кіровоградщині інструктор побив курсанта на полігоні
У Кіровоградській області інструктор навчального взводу побив курсанта на навчальному полігоні. Інцидент стався ще у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Інструктору оголосили підозру.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 11 червня.
Побиття курсанта на полігоні
Між інструктором навчального взводу та одним з новобранців виник конфлікт. Внаслідок цього військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата.
Новобранця госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями, а наступного дня слідчі ДБР порушили кримінальне провадження.
"Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості", — йдеться у повідомленні.
Інструктору оголосили підозру в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Йому загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.
А командиру повідомили підозру в бездіяльності військової влади.
Наразі слідчі дії продовжуються. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад.
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