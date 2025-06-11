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На Кіровоградщині інструктор побив курсанта на полігоні

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Дата публікації: 11 червня 2025 15:34
На полігоні в Кіровоградській області інструктор побив курсанта — ДБР оголосило підозру
Співробітник ДБР та інструктор. Фото: dbr.gov.ua

У Кіровоградській області інструктор навчального взводу побив курсанта на навчальному полігоні. Інцидент стався ще у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Інструктору оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 11 червня.

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Побиття курсанта на полігоні

Між інструктором навчального взводу та одним з новобранців виник конфлікт. Внаслідок цього військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата.

На Кіровоградщині побили курсанта
Співробітник ДБР та військовий. Фото: ДБР

Новобранця госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями, а наступного дня слідчі ДБР порушили кримінальне провадження.

"Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Інструктор побив військового на Кіровоградщині
Співробітник ДБР та військовий. Фото: ДБР

Інструктору оголосили підозру в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Йому загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.

А командиру повідомили підозру в бездіяльності військової влади.

Наразі слідчі дії продовжуються. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад.

Нагадаємо, у Полтавській області жінка побила працівника територіального центру комплектування. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше на Львівщині побили ветерана, якого перевели працювати в ТЦК. Він просив чоловіка показати документи.

бійка війна ДБР Кіровоградська область полігон курсанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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