На полігоні в Кіровоградській області інструктор побив курсанта — ДБР оголосило підозру

Співробітник ДБР та інструктор. Фото: dbr.gov.ua

У Кіровоградській області інструктор навчального взводу побив курсанта на навчальному полігоні. Інцидент стався ще у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Інструктору оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 11 червня.

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Побиття курсанта на полігоні

Між інструктором навчального взводу та одним з новобранців виник конфлікт. Внаслідок цього військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата.

Співробітник ДБР та військовий. Фото: ДБР

Новобранця госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями, а наступного дня слідчі ДБР порушили кримінальне провадження.

"Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Співробітник ДБР та військовий. Фото: ДБР

Інструктору оголосили підозру в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Йому загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.

А командиру повідомили підозру в бездіяльності військової влади.

Наразі слідчі дії продовжуються. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад.

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