Житель Шепетовки сломал нос представителю ТЦК и понес суровое наказание суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области признал мужчину виновным в совершении насилия в отношении работника ТЦК и СП. Обвиняемый получил тюремный срок.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору, инцидент произошел на улице Судилковской в городе Шепетовка. Во время проверки военно-учетных документов обвиняемый нанес работнику ТЦК и СП физические повреждения, а именно сломал ему нос и толкнул на асфальт.

В результате этого инцидента работник ТЦК и СП получил перелом костей носа, а также синяки возле глаз и в лобной области головы.

Решение суда

Обвиняемый на суде полностью признал свою вину. Также он выразил раскаяние относительно своего поступка. Судья, учитывая обстоятельства дела и признание вины обвиняемым, признала его виновным по ч. 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг) и назначила ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

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