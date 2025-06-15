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Главная Штаб На Хмельниччине мужчина напал на работника ТЦК — как его наказали

На Хмельниччине мужчина напал на работника ТЦК — как его наказали

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Дата публикации 15 июня 2025 00:33
Житель Шепетовки сломал нос представителю ТЦК и понес суровое наказание суда
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com
Ключові моменти Детали дела Решение суда

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области признал мужчину виновным в совершении насилия в отношении работника ТЦК и СП. Обвиняемый получил тюремный срок.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору, инцидент произошел на улице Судилковской в городе Шепетовка. Во время проверки военно-учетных документов обвиняемый нанес работнику ТЦК и СП физические повреждения, а именно сломал ему нос и толкнул на асфальт.

В результате этого инцидента работник ТЦК и СП получил перелом костей носа, а также синяки возле глаз и в лобной области головы.

Решение суда

Обвиняемый на суде полностью признал свою вину. Также он выразил раскаяние относительно своего поступка. Судья, учитывая обстоятельства дела и признание вины обвиняемым, признала его виновным по ч. 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг) и назначила ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Черкасской области поджег машину, которая принадлежала пограничной службе. Фигурант действовал по заказу россиян и получил приговор суда.

Также мы информировали, что в Ровно молодой человек поджег два автомобиля бойцов ВСУ. Он также действовал по заданию РФ и понес наказание.

суд нападение Хмельницкая область ТЦК и СП насилие судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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