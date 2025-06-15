Мешканець Шепетівки зламав носа представнику ТЦК і поніс суворе покарання суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області визнав чоловіка винним у скоєнні насильства щодо працівника ТЦК та СП. Обвинувачений отримав тюремний термін.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком, інцидент стався на вулиці Судилківській у місті Шепетівка. Під час перевірки військово-облікових документів обвинувачений завдав працівнику ТЦК та СП фізичних ушкоджень, а саме зламав йому ніс і штовхнув на асфальт.

В результаті цього інциденту працівник ТЦК та СП отримав перелом кісток носа, а також синці біля очей і в лобній області голови.

Рішення суду

Обвинувачений на суді повністю визнав свою провину. Також він висловив каяття щодо свого вчинку. Суддя, враховуючи обставини справи та визнання вини обвинуваченим, визнала його винним за ч. 2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок) і призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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