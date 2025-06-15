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Головна Штаб На Хмельниччині чоловік напав на робітника ТЦК — як покарали

На Хмельниччині чоловік напав на робітника ТЦК — як покарали

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Дата публікації: 15 червня 2025 00:33
Мешканець Шепетівки зламав носа представнику ТЦК і поніс суворе покарання суду
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області визнав чоловіка винним у скоєнні насильства щодо працівника ТЦК та СП. Обвинувачений отримав тюремний термін.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком, інцидент стався на вулиці Судилківській у місті Шепетівка. Під час перевірки військово-облікових документів обвинувачений завдав працівнику ТЦК та СП фізичних ушкоджень, а саме зламав йому ніс і штовхнув на асфальт. 

В результаті цього інциденту працівник ТЦК та СП отримав перелом кісток носа, а також синці біля очей і в лобній області голови.

Рішення суду

Обвинувачений на суді повністю визнав свою провину. Також він висловив каяття щодо свого вчинку. Суддя, враховуючи обставини справи та визнання вини обвинуваченим, визнала його винним за ч. 2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок) і призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. 

Раніше повідомлялось, що житель Черкаської області підпалив автівку, яка належала прикордонній службі. Фігурант діяв на замовлення росіян і отримав вирок суду.

Також ми інформували, що в Рівному молодик підпалив два автомобілі бійців ЗСУ. Він також діяв за завданням РФ і поніс покарання.

суд напад Хмельницька область ТЦК та СП насильство судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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