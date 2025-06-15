Неизвестные нападавшие нанесли телесные повреждения бойцу бригады Азов и полиция уже открыла внедрение и ищет преступников

Защитник Украины Андрей Кориневич из 12-й бригады "Азов". Фото: Соцсети Андрея Кориневича

На Ивано-Франковщине неизвестные напали и избили бойца бригады "Азов" Андрея Кориневича. Этот защитник Украины приехал в город на отпуск, а до этого пережил российский плен.

Об инциденте сообщает издание Виледж и Нацполиция.

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Сообщается, что украинский защитник получил химические ожоги глаз и ссадины на коленях и предплечье, ведь неизвестные применили газовый баллончик и телескопические палки.

Происшествие произошло вблизи торгового объекта, где военный осуществлял замену колеса своего автомобиля. Нападавшие были одеты в темную одежду, один из них имел на голове кепку, другой — панамку.

Мать пострадавшего заявила, что нападение на сына, вероятно, связано с гражданской позицией Андрея, его профессиональной деятельностью и активной защитой прав человека.

Полиция уже открыла уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) — ч.4, которая предусматривает ответственность за хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.

Андрей Кориневич — военнослужащий 12-й бригады спецназначения "Азов". На момент полномасштабного вторжения находился в Мариуполе, где мужественно защищал "Азовсталь".

Ранее основатель "Азова" и 3-й ОШБр, полковник Андрей Билецкий рассказал о своих сыновьях и ценности, которые хочет передать им в жизни.

А 14 июня во Львове на площади перед памятником Тарасу Шевченко состоялась акция "Не молчи, плен убивает" в поддержку военнопленных. На акцию вышли около сотни человек.