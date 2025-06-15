Невідомі нападники нанесли тілесні ушкодження бійцю бригади Азов і поліція вже відкрила впровадження і шукає злочинців

Захисник України Андрій Кориневич з 12-ї бригади "Азов". Фото: Соцмережі Андрія Кориневича

На Івано-Франківщині невідомі напали та побили бійця бригади "Азов" Андрія Кориневича. Цей захисник України приїхав у місто у відпустку, а до цього пережив російський полон.

Про інцидент повідомляє видання Віледж та Нацполіція.

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Повідомляється, що український захисник отримав хімічні опіки очей та садна на колінах і передпліччі, адже невідомі застосували газовий балончик та телескопічні палиці.

Подія сталася поблизу торгового об'єкта, де військовий здійснював заміну колеса свого автомобіля. Нападники були одягнені в темний одяг, один з них мав на голові кепку, інший — панамку.

Мати постраждалого заявила, що напад на сина, ймовірно, пов'язаний з громадянською позицією Андрія, його професійною діяльністю та активним захистом прав людини.

Поліція вже відкрила кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) — ч.4, яка передбачає відповідальність за хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

Андрій Кориневич — військовослужбовець 12-ї бригади спецпризначення "Азов". На момент повномасштабного вторгнення перебував у Маріуполі, де мужньо захищав "Азовсталь".

Раніше засновник "Азову" та 3-ї ОШБр, полковник Андрій Білецький розповів про своїх синів та цінності, які хоче передати їм у житті.

А 14 червня у Львові на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку відбулася акція "Не мовчи, полон вбиває" на підтримку військовополонених. На акцію вийшли близько сотні людей.