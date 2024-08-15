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На фронте нужны знатоки автоэлектрики — кого приглашают в полк "Азов"

15 августа 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает автоэлектрикам
Автоэлектрик. Фото иллюстративное: katrin-auto.kiev.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет специалистов в инженерно-саперную и танковую роты, тыловое обеспечение и бригадную артиллерийскую группы. В полку не хватает автоэлектриков.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 10 августа.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности автоэлектрика в полку "Азов"

Автоэлектрик должен диагностировать и устранять неисправности в системах автомобилей, выполнять ремонтные работы, монтировать и заменять электрические компоненты. При диагностике автоэлектрику необходимо использовать специализированное оборудование и программное обеспечение.

Какие требования к кандидату на должность

Занять должность автоэлектрика в полку "Азов" может ответственный и внимательный к деталям человек, который не менее года работал на соответствующей должности, умеет самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием. Кроме этого, от специалиста ожидают постоянного желания совершенствовать навыки.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих.

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