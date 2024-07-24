Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow На фронте нужны пожарные-водители — в "Азове" им предлагают зарплату до 125 тыс. грн arrow

На фронте нужны пожарные-водители — в "Азове" им предлагают зарплату до 125 тыс. грн

24 июля 2024 03:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Пожарные-водители могут устроиться в полк "Азов" и заработать до 125 тыс. грн
Одесский пожарный. Иллюстративное изображение. Фото: ГСЧС Украины
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на службу пожарного-водителя, военнослужащего. Специалисту предлагают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен в зависимости от дислокации и задач.

Такая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в среду, 24 июля.

Читайте также:

Что входит в обязанности пожарного-водителя

азов - фото 1
Объявление о вакансии в "Азов"

Такой специалист должен отвечать не только за эксплуатацию, но и за обслуживание пожарного автомобиля. Пожарный-водитель должен поддерживать противопожарное состояние на территории своей ответственности, помогать ликвидировать пожары и помогать в ликвидации других чрезвычайных ситуаций.

Также претендент на должность должен уметь уверенно управлять пожарным автомобилем в разных условиях и в любую погоду, соблюдая ПДД и довозить личный состав до места вызова.

Какие требования к кандидату на должность

На должность пожарного водителя может претендовать гражданин Украины, имеющий опыт работы в службах МЧС и участвовавший в ликвидации пожаров. Такой человек должен быть готов работать в зоне боевых действий. Конечно, кандидат должен быть физически и психологически здоров и не иметь непогашенной судимости.

Какую оплату предлагают

В "Азове" кандидату обещают официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. В случае необходимости есть возможность перевода действующих военнослужащих. Денежное довольствие от 25 до 125 тысяч в зависимости от поставленной задачи и региона работы (за пребывание в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужен начальник службы закупок. На должность приглашают соискателей с высшим юридическим или экономическим образованием и опытом работы в проведении закупок через систему Prozorro. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также "Азов" ищет в свои ряды оператора радиоэлектронной борьбы. Такие специалисты должны выявлять и идентифицировать электронные сигналы и техническое обслуживание РЕБ.

война армия полк "Азов" вакансии Рекрутинг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом