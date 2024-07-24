Пожарные-водители могут устроиться в полк "Азов" и заработать до 125 тыс. грн

На фронте нужны пожарные-водители — в "Азове" им предлагают зарплату до 125 тыс. грн
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на службу пожарного-водителя, военнослужащего. Специалисту предлагают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен в зависимости от дислокации и задач.
Такая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в среду, 24 июля.
Что входит в обязанности пожарного-водителя
Такой специалист должен отвечать не только за эксплуатацию, но и за обслуживание пожарного автомобиля. Пожарный-водитель должен поддерживать противопожарное состояние на территории своей ответственности, помогать ликвидировать пожары и помогать в ликвидации других чрезвычайных ситуаций.
Также претендент на должность должен уметь уверенно управлять пожарным автомобилем в разных условиях и в любую погоду, соблюдая ПДД и довозить личный состав до места вызова.
Какие требования к кандидату на должность
На должность пожарного водителя может претендовать гражданин Украины, имеющий опыт работы в службах МЧС и участвовавший в ликвидации пожаров. Такой человек должен быть готов работать в зоне боевых действий. Конечно, кандидат должен быть физически и психологически здоров и не иметь непогашенной судимости.
Какую оплату предлагают
В "Азове" кандидату обещают официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. В случае необходимости есть возможность перевода действующих военнослужащих. Денежное довольствие от 25 до 125 тысяч в зависимости от поставленной задачи и региона работы (за пребывание в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен).
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужен начальник службы закупок. На должность приглашают соискателей с высшим юридическим или экономическим образованием и опытом работы в проведении закупок через систему Prozorro. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.
Также "Азов" ищет в свои ряды оператора радиоэлектронной борьбы. Такие специалисты должны выявлять и идентифицировать электронные сигналы и техническое обслуживание РЕБ.
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