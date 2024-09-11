Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує анестезіологам

Анестезіолог під час операції. Фото ілюстративне: altamedica.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи спеціалістів, які вміють надавати невідкладну медичну допомогу та мають досвід роботи за фахом. Йдеться про анестезіологів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 4 вересня.

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Скиншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки анестезіолога в полку "Азов"

Анестезіолог має надавати невідкладну медичну допомогу на стабілізаційному пункті бригади, супроводжувати пацієнтів, що перебувають у важкому стані, до лікувальних закладів, організовувати роботу resuscitation team у рамках стабілізаційного пункту, збирати й обробляти санітарні дані. Серед періодичних обов'язків асистування у проведенні навчань медиків підрозділів і чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть людей, які мають вищу освіту, досвід роботи за спеціальністю та з ургентними пацієнтами. Фахівець повинен бути готовим до праці за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги, внесення активного вкладу в розвиток медичної служби бригади, участі в медичному плануванні, регулярного навчання та підвищення кваліфікації. Від претендента на посаду очікують дотримування принципів доказової медицини та прагнення наблизити якісну медичну допомогу до поранених.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата буде не менше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень, а за місяць можна отримати до 125 тисяч гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців. У моменти перебування поза зоною бойових дій анастезіологи проходитимуть профільне навчання.