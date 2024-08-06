Работа в "Азов" – какие условия труда бригада предлагает стрелкам

Украинский военный. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые готовы уничтожать врага. В полку нужны стрелки.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 3 августа.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности стрелка и требования к таким военным

Стрелец должен выполнять боевые задачи в составе подразделения.

Занять должность смогут люди, которые готовы работать в зоне активных боевых действий и мотивированы уничтожать российских окупантов. Нужны люди с хорошей физической формой. Наличие боевого опыта будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих.

Какие люди нужны в "Азове"

"В настоящее время "Азов" ищет мотивированных добровольцев, стремящихся своими действиями приближать победу Украины в составе боевых подразделений бригады, медицинской службы и тыловых служб обеспечения. Предыдущий боевой опыт и служба в армии необязательны. Опытные инструкторы с колоссальным боевым опытом обучают рекрутов всему необходимому... Нужны только желания совершенствоваться и ежедневный упорный труд", — говорится в сообщении бригады.