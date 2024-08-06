Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow На фронті потрібні люди, що готові до бойових дій — кого запрошують до полку "Азов" arrow

На фронті потрібні люди, що готові до бойових дій — кого запрошують до полку "Азов"

6 серпня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує стрільцям
Український військовий. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, що готові нищити ворога. У полку потрібні стрільці.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 3 серпня.

Читайте також:
Полк "Азов" шукає стрільців
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки стрільця та вимоги до таких військових

Стрілець має виконувати бойові задачі у складі підрозділу.

Обійняти посаду зможуть люди, які готові працювати в зоні активних бойових дій і змотивовані нищити російських окупантів. Потрібні люди з хорошою фізичною формою. Наяність бойового досвіду буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які люди потрібні в "Азові"

"Наразі "Азов" шукає вмотивованих добровольців, які прагнуть своїми діями наближати перемогу України у складі бойових підрозділів бригади, медичної служби та тилових служб забезпечення. Попередній бойовий досвід та служба у війську необов’язкові. Досвідчені інструктори з колосальним бойовим досвідом навчають рекрутів усьому необхідному... Потрібні лише бажання вдосконалюватись та щоденна наполеглива праця", — йдеться в повідомленні бригади.

Також важливі новини дня по темі:

робота стрілянина армія полк "Азов" вакансії війна в Україні військовослужбовці фронт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:30 Повістка на ВЛК під час оформлення відстрочки — чи законно це

04:30 Деякі області накриє сильними дощами — яку погоду обіцяють синоптики в Україні на сьогодні

03:26 На фронті потрібні люди, що готові до бойових дій — кого запрошують до полку "Азов"

02:49 Україна хоче ратифікувати грантову угоду з Францією на 200 млн євро — що відомо

02:26 Військовозобов'язаний без звання — що робити

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

02:15 Перемоги спортсменів десятого дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік

01:32 На Львівщині собака вкусив за щоку маленького хлопчика — що вирішив суд

01:29 Пошкоджено будинок, спалахнула пожежа — в ОВА повідомили про наслідки вибухів у Харкові

01:11 Олімпіада-2024 - боксери-трансгендери провалили тест на статеву хромосому

01:02 Бражко зацікавив відому іспанську команду — готується трансфер

04:30 Повістка на ВЛК під час оформлення відстрочки — чи законно це

04:30 Деякі області накриє сильними дощами — яку погоду обіцяють синоптики в Україні на сьогодні

03:26 На фронті потрібні люди, що готові до бойових дій — кого запрошують до полку "Азов"

02:49 Україна хоче ратифікувати грантову угоду з Францією на 200 млн євро — що відомо

02:26 Військовозобов'язаний без звання — що робити

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

02:15 Перемоги спортсменів десятого дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік

01:32 На Львівщині собака вкусив за щоку маленького хлопчика — що вирішив суд

01:29 Пошкоджено будинок, спалахнула пожежа — в ОВА повідомили про наслідки вибухів у Харкові

01:11 Олімпіада-2024 - боксери-трансгендери провалили тест на статеву хромосому

01:02 Бражко зацікавив відому іспанську команду — готується трансфер

Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

Text

13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

Text

11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

Text

08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2024
Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі