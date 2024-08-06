Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує стрільцям

На фронті потрібні люди, що готові до бойових дій — кого запрошують до полку "Азов"
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, що готові нищити ворога. У полку потрібні стрільці.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 3 серпня.
Обов'язки стрільця та вимоги до таких військових
Стрілець має виконувати бойові задачі у складі підрозділу.
Обійняти посаду зможуть люди, які готові працювати в зоні активних бойових дій і змотивовані нищити російських окупантів. Потрібні люди з хорошою фізичною формою. Наяність бойового досвіду буде перевагою.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.
Які люди потрібні в "Азові"
"Наразі "Азов" шукає вмотивованих добровольців, які прагнуть своїми діями наближати перемогу України у складі бойових підрозділів бригади, медичної служби та тилових служб забезпечення. Попередній бойовий досвід та служба у війську необов’язкові. Досвідчені інструктори з колосальним бойовим досвідом навчають рекрутів усьому необхідному... Потрібні лише бажання вдосконалюватись та щоденна наполеглива праця", — йдеться в повідомленні бригади.
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