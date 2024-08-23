Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает мастерам БпЛА

Военный управляет беспилотником. Фото: grivna.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих ремонтировать беспилотники. Речь идет о мастерах БпЛА.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 14 августа.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности мастера БпЛА в полку "Азов"

Мастер БпЛА должен ремонтировать и обслуживать беспилотники, разрабатывать решения по совершенствованию беспилотных систем, анализировать и решать проблемы, возникающие в работе БпЛА. Также в числе его обязанностей аппаратная и программная модернизация БпЛА.

Требования к кандидату на должность

Занять должность мастера БпЛА в полку "Азов" может человек, который имеет опыт по обслуживанию и ремонту электроники, понимает базовые принципы самотехники и готов проходить службу в зоне боевых действий.

Предпочтение отдадут кандидатам, которые:

умеют читать электрические схемы;

владеют английским на уровне необходимом для понимания технической документации;

имеют опыт управления БпЛА;

имеют базовый пехотный опыт.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25-125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.