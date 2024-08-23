Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує майстрам БпЛА

Військовий керує безпілотником. Фото: grivna.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати безпілотники. Йдеться про майстрів БпЛА.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 14 серпня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки майстра БпЛА в полку "Азов"

Майстер БпЛА має ремонтувати й обслуговувати безпілотники, розробляти рішення із вдосконалення безпілотних систем, аналізувати та вирішувати проблеми, що виникають у роботі БпЛА. Також серед його обов'язків апаратна та програмна модернізація БпЛА.

Вимоги до кандидата на посаду

Обійняти посаду майстра БпЛА в полку "Азов" може людина, яка має досвід з обслуговування та ремонту електроніки, розуміє базові принципи самотехніки та готова проходити службу в зоні бойових дій.

Перевагу нададуть кандидатам, які:

вміють читати електричні схеми;

володіють англійською на рівні необхідному для розуміння технічної документації;

мають досвід керування БпЛА;

мають базовий піхотний досвід.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.