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На фронт ищут знатоки финансов — кого приглашают в "Азов"

11 января 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам учетной группы
Бухгалтер за работой. Иллюстративное фото: pexels.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые знают бухгалтерские программы и умеют вести документацию. В полк требуются бухгалтеры расчетной группы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Что входит в обязанности бухгалтера в полку "Азов"

Бухгалтер должен работать с первичной документацией, начислять денежное обеспечение военнослужащим, предоставлять справки по начисленному денежному обеспечению. 

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, имеющих высшее образование по финансовому направлению, уверенно пользующихся ПК и оргтехникой. Также желательно, чтобы человек, который планирует быть бухгалтером в полку "Азов", имел опыт работы бухгалтером и знал бухгалтерские программы.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Служить можно по мобилизации до конца военного положения или по контракту. Денежное обеспечение составит не менее 26 тысяч гривен.

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет людей, которые будут отвечать за ремонт и обслуживание радиоэлектронной борьбы. В полку есть вакансия мастера отделения технического обслуживания взвода РЭБ.

Также в полку не хватает инструкторов по тактической медицине. На работу приглашают людей, которые имеют провайдерские навыки уровня СМС и знают международную программу обучения боевых медиков (ТССС).

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