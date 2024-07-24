В Донецкой области осудили забронированного от мобилизации за уклонение

Судебное заседание. Иллюстративное фото: zib.com.ua

В Донецкой области мужчина отказался от повестки, в результате чего его наказал суд за уклонение от мобилизации. По словам подсудимого, у него есть бронирование от военного призыва.

Об этом сообщает ТСН.ua во вторник, 23 июля, со ссылкой на приговор Добропольского горрайонного суда Донецкой области

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Детали дела

По материалам расследования, в августе 2023 года мужчина прошел ВВК, признавшую его годным к военной службе. В следующем месяце ему хотели вручить повестку, но тот отказался от нее.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину частично. По его словам, он сам шел в ТЦК заполнить обходной лист во время трудоустройства на работу. Однако в Центре комплектования подсудимого отправили проходить ВВК, которая сочла его годным, с чем мужчина не согласен, ведь болен гепатитом C. Он пояснил, что на работе получит бронирование от мобилизации, хотя на момент вручения повестки брони не было.

По словам мужчины, он работает в шахте и имеет бронирование, доказательства которого предоставил суду. Таким образом, мужчина просил строго его не наказывать, учитывая его состояние здоровья, место работы и наличие брони.

На суде представитель ВВК пояснила, что мужчину признали годным к службе, несмотря на гепатит С, в соответствии с действующей инструкцией Минобороны, которая предусматривает мобилизацию мужчин с такими болезнями.

Решение суда

Суд установил, что мужчина действительно имел бронирование от военной службы в августе 2023 года, однако на момент вручения повестки соответствующего документа при нем не было. Таким образом, его признали виновным и приговорили к трем годам за решеткой.

Скриншот приговора Добропольского горрайонного суда Донецкой области

Напомним, что в Кировоградской области мужчины, чтобы уклониться от мобилизации, придумали недействующий батальон, куда за "членские взносы" принимали других военнообязанных. Их приговорили к лишению свободы.

Также мы писали, что в Ровенской области осудили мужчину, не пришедшего в ТЦК, чтобы стать на военный учет. Таким образом, он должен заплатить штраф.